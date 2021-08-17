Вашингтон, 17 августа, 2021, 21:49 — ИА Регнум. Президент Джозеф Байден не отказывается от своей ответственности за происходящие в Афганистане события и за решения, принятые американским правительством, заявил 17 августа на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Побег. США. Афганистан

«Он берет на себя ответственность за все решения, которые приняло правительство США в отношении Афганистана», — заявил Салливан о позиции Байдена.

По его словам, ответственность за нынешнюю ситуацию также разделяют все сотрудники администрации, ответственные за национальную безопасность.

При этом Салливан сообщил, что Вашингтон не ожидал такого быстрого захвата Афганистана движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Как сказал вчера президент, мы, рассматривая возможные непредвиденные обстоятельства, не ожидали, что это произойдет с такой скоростью», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролируют всю территорию Афганистана за исключением аэропорта Кабула.