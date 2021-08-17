Москва, 17 августа, 2021, 20:40 — ИА Регнум. Ситуация с коронавирусом в России более стабильная и управляемая, чем в ряде других стран. Об этом заявила 17 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе круглого стола «Санитарный щит страны — безопасность для граждан».

Council.gov.ru Главный санитарный врач России Анна Попова

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«Очевидно, что наиболее всего пострадали страны, где систем противодействия, санитарно-эпидемиологических служб не было вовсе — они были уничтожены в своё время, когда казалось, что вакцины и антибиотики позволяют нам справиться с любой инфекционной угрозой. Однако нет. И на сегодняшний день мы видим, что ситуация в России более стабильна, более понятна и более управляема», — сказала она.

Глава Роспотребнадзора добавила, что в условиях пандемии COVID-19 российская система предупреждения и реагирования на инфекционные угрозы показала себя как одна из лучших в мире.