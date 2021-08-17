Москва, 17 августа, 2021, 20:16 — ИА Регнум. Елена Шмелева и ректоры российских вузов поставили точку в вопросе отмены принудительной вакцинации студентов. Решение было обнародовано на заседании Совета Российского союза ректоров.

Дарья Драй, ИА REGNUM Вакцинация

Решение по проведению прививочной кампании среди студентов останется неизменным — вакцинация, как и настаивали ранее участники дискуссии на площадке штаба общественной поддержки «Единой России», будет добровольной. Доступ на занятия и возможность проживания в общежитиях не будут зависеть от наличия прививки, подчеркнул министр образования и науки Валерий Фальков на заседании Совета Российского союза ректоров, в котором приняла участие сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

«Нельзя ставить в зависимость от вакцинации использование инфраструктуры или включенность студентов и сотрудников в образовательную, исследовательскую, творческую, спортивную деятельность. Локальные акты университетов в этой части также являются недопустимыми», — сказал Валерий Фальков.

Новый учебный год в вузах и колледжах начнется в очном и смешанном форматах с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Это связано с сохраняющейся опасностью распространения коронавирусной инфекции.

«Я предложил бы коллегам дать возможность выбора формата занятий в каждом конкретном случае, организовать учебный процесс с соблюдением дистанции и ношением средств индивидуальной защиты, продолжать кампанию по исключительно добровольной вакцинации профессорско-преподавательского состава», — сказал ректор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.

Он отметил, что около 30% студентов российских вузов уже вакцинированы от коронавируса, среди сотрудников этот показатель составляет 60%.

Напомним, на отмене обязательной вакцинации студентов настаивала Елена Шмелева. На площадке штаба общественной поддержки «Единой России» она назвала недопустимой ситуацию, когда студентов не будут заселять в общежития или допускать к учебе без справок о прививке или документа о медотводе. Она призвала руководство Минобрнауки отменить требование о принудительной вакцинации.

В июне на съезде «Единой России» по предложению президента Елена Шмелева была включена в первую пятерку списка партии.