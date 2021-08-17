Валерий Фальков: вакцинация студентов будет только добровольной
Москва, 17 августа, 2021, 20:16 — ИА Регнум. Елена Шмелева и ректоры российских вузов поставили точку в вопросе отмены принудительной вакцинации студентов. Решение было обнародовано на заседании Совета Российского союза ректоров.
Решение по проведению прививочной кампании среди студентов останется неизменным — вакцинация, как и настаивали ранее участники дискуссии на площадке штаба общественной поддержки «Единой России», будет добровольной. Доступ на занятия и возможность проживания в общежитиях не будут зависеть от наличия прививки, подчеркнул министр образования и науки Валерий Фальков на заседании Совета Российского союза ректоров, в котором приняла участие сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.
Новый учебный год в вузах и колледжах начнется в очном и смешанном форматах с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Это связано с сохраняющейся опасностью распространения коронавирусной инфекции.
Он отметил, что около 30% студентов российских вузов уже вакцинированы от коронавируса, среди сотрудников этот показатель составляет 60%.
Напомним, на отмене обязательной вакцинации студентов настаивала Елена Шмелева. На площадке штаба общественной поддержки «Единой России» она назвала недопустимой ситуацию, когда студентов не будут заселять в общежития или допускать к учебе без справок о прививке или документа о медотводе. Она призвала руководство Минобрнауки отменить требование о принудительной вакцинации.
В июне на съезде «Единой России» по предложению президента Елена Шмелева была включена в первую пятерку списка партии.