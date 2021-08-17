Екатеринбург, 17 августа, 2021, 20:01 — ИА Регнум. Персонал и постояльцев санатория-профилактория «Озеро Глухое» под Екатеринбургом эвакуируют из-за лесного пожара. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в свердловском областном департаменте информполитики.

Szaopressa.com Лесной пожар

Это сделано для того, чтобы исключить риски для здоровья и жизни людей. Владельцы объекта задействовали автобусы. Иногородних постояльцев расселили на других объектах.

Глава Первоуральска Игорь Кабец прибыл к месту пожара для для координации борьбы со стихией. Как сообщало ИА REGNUM, пожар возник 17 августа и достиг площади в 40 га. .