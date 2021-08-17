* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 17 августа, 2021, 18:52 — ИА Регнум. Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приложит все усилия для того, чтобы Афганистан не превратился в центр производства наркотических веществ, заявил 17 августа на пресс-конференции в Кабуле официальный представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид.

Афганистан

«Хочу заверить весь мир, что Афганистан не будет центром производства каких-либо наркотиков. Мы постараемся искоренить это зло и превратить нашу родину в страну, чистую от наркотиков», — заявил Муджахид.

Напомним, за время оккупации Афганистана войсками США и их сателлитов объёмы производства наркотиков в этой стране выросли в десятки раз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Муджахид заявил, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «не стремится к мести» за прошлое кому бы то ни было, поэтому движение «простило всех».