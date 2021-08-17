Минск, 17 августа, 2021, 18:51 — ИА Регнум. «Я Беларус — и этим горжусь!» — под таким девизом проводятся занятия в белорусских детских садах. При этом, согласно действующим нормам правописания, слово «белорус» не пишется с заглавной буквы и пишется через «о».

Aliaksandr Palanetski Белорусский национализм

На внедрение новых правил правописания в дошкольном обучении обратили внимание представители белорусской общественности. Написание слова «белорус» через «а» активно навязывается представителями прозападной оппозиции, которых в Белоруссии иронично называют «свядомыми» и «змагарами» — то есть «сознательными» (противопоставляющими себя «несознательному» большинству) и «борцами» (с «режимом Лукашенко»).

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«Белорусский патриотизм — патриотизм по разнарядке, «бессмысленный и беспощадный», — констатировала Эльвира Мирсалимова из Витебска.

На её странице в Facebook развернулась дискуссия с обсуждением допустимости внедрения новых норм правописания при воспитании и обучении детей. Поводом стала публикация на сайте госучреждения «Ясли-сад № 20 г. Барановичи» (Брестская область). Судя по архиву сайта дошкольного учреждения, продвигаемые русофобствующей прозападной оппозицией нормы правописания на русском языке внедряются как минимум с 2018 года.

Министерство образования Белоруссии не комментирует очередной скандал. Официально нормы русского языка в Белоруссии за последние годы не менялись.

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