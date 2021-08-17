* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 17 августа, 2021, 18:39 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не хотят вражды ни во внешних, ни во внутренних отношениях, поэтому движение «простило всех», заявил 17 августа на пресс-конференции в Кабуле пресс-секретарь движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид.

Dodmedia.osd.mil Афганистан

«Мы не хотим иметь ни внешних, ни внутренних врагов», — сказал Муджахид. При этом он пояснил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не хотят, чтобы Афганистан «оставался полем боя».

По его словам, настал «момент гордости для всей нации», так как спустя «20 лет борьбы мы прогнали иностранцев».

Муджахид отметил, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «не стремится к мести» за прошлое кому бы то ни было, поэтому движение «простило всех».

Кроме того, пресс-секретарь движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пообещал обеспечить безопасность посольствам всех стран, включая членов НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролируют всю территорию Афганистана, за исключением аэропорта Кабула.