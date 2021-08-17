Рим, 17 августа, 2021, 18:33 — ИА Регнум.

В Италии постоянно увеличивается число «исчезающих» тестов на коронавирус, которые можно пройти самостоятельно, заявили во вторник, 17 августа, в национальной фармацевтической ассоциации Federfarma.

Russian.news.ru Эпидемия коронавируса в Италии

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Число продаваемых в аптеках тестов намного выше числа предъявляемых гражданами по месту работу или при возникновении другой надобности. По всей видимости, скрываются именно положительные тесты, убеждены эксперты.

По данным на17 августа, в Италии умерли128 510человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на54(днем ранее — на24). Число подтвержденных носителей выросло на5273(днем ранее — на3674). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 449 606 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены129 116человек(на420 больше, чем днем ранее). Данный показатель растет уже более месяца, за это время он увеличился втрое. Первую и повторную прививку сделали34 667 911человека, что составляет57,56% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. 6 августа 2021 года вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом).