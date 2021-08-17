Санкт-Петербург, 17 августа, 2021, 18:41 — ИА Регнум. В торговом центре «Галерея» на Лиговском проспекте Санкт-Петербурга, где развернут крупнейший прививочный пункт города, началась вакцинация от коронавируса иностранных граждан. Она производится на платной основе.

Дарья Драй ИА REGNUM В городском центре вакцинации от COVID-19 в ТРЦ «Галерея» в Петербурге

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»

Как сообщили в городском комитете по здравоохранению, иностранцев прививают однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт», стоимость прививки для них составляет 3500 рублей. Трудовых мигрантов вакцинируют по заявкам работодателей, но можно записать и индивидуально, по телефону: (812) 660 28 68.

«У нас под иностранных граждан выделены отдельные кабинеты, потому что это отдельная, коммерческая вакцина. Поэтому потоки разделены для граждан РФ и для иностранных граждан. То есть у нас на сегодняшний день выделено два кабинета для иностранных граждан, но, судя по количеству желающих, скорее всего нужно будет прибавлять количество кабинетов», — рассказала в эфире телеканала «Санкт-Петербург» представитель прививочного пункта в «Галерее».

Как ожидается, вскоре к вакцинации иностранцев присоединятся порядка 30 петербургских клиник. При этом в городе, по приблизительным данным, постоянно находится до 400 тыс. иностранных граждан. Первый этап массовой вакцинации мигрантов предполагает прививки для 60 тысяч человек.