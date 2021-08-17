* талибами — запрещённая в России организация

Вашингтон, 17 августа, 2021, 18:25 — ИА Регнум. Командование американских военных, находящихся в аэропорту Кабула, контролируют эвакуацию иностранцев и афганцев, «поддерживая контакт» с командирами «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил 17 августа на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Эвакуация. Афганистан. США

«Руководители нашей операции имели контакты с лидерами «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — заявил Кирби, пояснив, что эти контакты происходят «по нескольку раз в день».

По его словам, командование силами США идёт на это для того, чтобы убедиться в безопасной эвакуации людей.

Как сообщало ИА REGNUM, в районе аэропорта Кабула скопились тысячи афганцев, стремящихся улететь из страны. Ранее были отмечены попытки прицепиться к самолётам с внешней стороны, что приводило к падению людей с большой высоты.