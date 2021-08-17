Скрантон, США, 17 августа, 2021, 18:11 — ИА Регнум. Фронтмен американской группы Korn Джонатан Дэвис сдал положительный тест на коронавирус, в результате чего ню-метал-группа перенесла шесть концертов из своего нынешнего тура по США. Об этом коллектив сообщил в своих социальных сетях.

(сс) Luuk Wouters На рок-концерте

Группа спонтанно отменила свое шоу в Скрантоне, штат Пенсильвания, 14 августа за несколько часов до того, как они должны были выйти на сцену. Дэвис не был назван в официальном объявлении, однако группа сослалась на коронавирус. Новое заявление группы в социальных сетях, прояснило ситуацию: «В субботу мы получили печальную новость о том, что у Джонатана был положительный результат на коронавирус, и, само собой, нам пришлось отложить шоу в последнюю минуту».

https://www.instagram.com/p/CSprJeuByWW/