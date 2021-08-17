Курск, 17 августа, 2021, 17:48 — ИА Регнум. В Курской области 17 августа зарегистрировано 190 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на четыре больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе было выявлено 49 тыс. 699 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 45 тыс. 655 пациентов, в том числе 88 — за последние сутки.

Скончались 1195 человек. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.