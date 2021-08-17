Порт-о-Пренс, 17 августа, 2021, 19:20 — ИА Регнум. Проливные дожди на Гаити, пришедшие со штормом «Грейс», затруднили спасательные работы после смертоносного землетрясения, сообщает 17 августа BBC.

Marcello Casal Jr/ABr Гаити

В понедельник, 16 августа, спасатели отчаянно пытались найти выживших, пока проливные дожди не превратили землю в леденящую грязь, что еще больше затруднило поиск погребенных под развалинами зданий. По данным Национального центра ураганов США (NHC), в 06:00 утра 17 августа шторм «Грейс» начал движение на запад в сторону Ямайки.

Десятки тысяч людей, оставшихся без крова, вынуждены были решать, стоит ли переждать бурю под хлипкими брезентовыми навесами или вернуться в здания, пострадавшие от подземных толчков.

Известно, что в результате землетрясения погибли около 1500 человек. Более 6900 получили ранения, и еще неизвестное число людей числятся пропавшими без вести.