* талибов — запрещённая в России организация

Калининград, 17 августа, 2021, 17:28 — ИА Регнум. Москва не спешит с признанием «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в качестве законной власти в Афганистане, сообщил 17 августа журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

ИА REGNUM Сергей Лавров

Лавров «Мы не торопимся с признанием так же, как и все остальные страны».

Он добавил, что положительным является момент, касающийся допуска талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в правительство в Афганистане «других политических сил».

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Кроме того, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) высказались о намерении поддерживать программу образования в Афганистане, причём в том числе и девочек. По оценкам российского дипломата, талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока удаётся поддержать правопорядок в республике.