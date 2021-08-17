Волгоград, 17 августа, 2021, 16:54 — ИА Регнум. В Волгоградской области 17 августа выявлено 335 новых носителей коронавируса — на три больше, чем за предыдущие сутки. Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 27 районах региона. От осложнений скончались 15 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Коронавирус

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Всего в Волгоградской области зарегистрирован 76 831 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 68 248 человек, из них 312 выписаны за последние сутки. Лечатся от COVID-19, в том числе амбулаторно, 6 507 пациентов.

Осложнения при инфекции стоили жизни 2 076 человек.