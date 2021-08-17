Ростов-на-Дону, 17 августа, 2021, 16:45 — ИА Регнум. В октябре 2021 года депутаты Ростовской-на-Дону городской думы назначат нового сити-менеджера донской столицы. Об этом шла речь на заседании муниципального парламента 17 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростов-на-Дону

Народные избранники утвердили порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации Ростова-на-Дону. Имя нового управленца, который будет возглавлять администрацию областного центра в течение четырёх лет, назовут 19 октября.

Отбирать кандидатов на руководящую должность будут десять человек, входящие в состав конкурсной комиссии. В финал выйдут два наиболее достойных кандидата.

ИА REGNUM сообщало, что первым в истории Ростова-на-Дону сити-менеджером в 2014 году стал бывший вице-губернатор Ростовской области Сергей Горбань. Затем его сменил бывший помощник донского губернатора, экс-министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарёв, подавший весной 2019 года в отставку. С осень 2019 года областным центром руководит Алексей Логвиненко.