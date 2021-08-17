Санкт-Петербург, 17 августа, 2021, 16:32 — ИА Регнум. Около 13 тысяч петербургских медиков в 2021 году получили региональные выплаты за ущерб здоровью при оказании помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Кроме того, выплачены компенсации семьям нескольких десятков медиков, умерших после заражения COVID-19 на рабочем месте.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач в коронавирусном госпитале Петербурга

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Как напомнили в Смольном, региональные выплаты, установленные в 2020 году, возобновили с марта 2021 года и пролонгировали в августе.

В текущем году по 300 тысяч рублей получили 12 909 петербургских медработников, заразившихся новой коронавирусной инфекцией на работе. По 1 миллиону рублей выплатили семьям умерших 29 медиков. На эти цели было выделено 3,8 млрд рублей.

Для сравнения: в 2020 году выплаты от города «за ковид» получили 11 178 медицинских работников и члены семей 37 умерших медиков. Общая сумма прошлогодних выплат превысила 3,7 млрд рублей.

Кроме того, Санкт-Петербургским региональным отделением Фонда социального страхования также осуществлены выплаты 23 353 медикам Петербурга, заболевшим COVID-19 на работе, и семьям 51 скончавшегося медработника.