Москва, 17 августа, 2021, 16:21 — ИА Регнум. Больше остальных от коронавируса пострадали государства, в которых либо не было систем противодействия, либо таковые были уничтожены. Об этом в ходе стратегической сессии «Санитарный щит страны. Борьба с новыми вызовами» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation Анна Попова

«На сегодняшний день очевидно, что больше всего пострадали страны, где систем противодействия, санитарно-эпидемиологических служб и не было вовсе, они были уничтожены в свое время, когда казалось, что вакцины против известных инфекций и антибиотики позволяют нам справиться с любой инфекционной угрозой. Однако же нет. И на сегодняшний день мы видим, что ситуация [с коронавирусом] в Российской Федерации более стабильна, более понятна и более управляема», — сказала Попова.

По её словам, система предупреждения и реагирования на инфекционные угрозы, существующая на территории России, за время пандемии коронавируса продемонстрировала себя в качестве одной из лучших во всём мире.

Попова также подчеркнула, что в России ещё до пандемии коронавируса люди болели брюшным тифом более чем в три раза реже, чем в ЕС, и сейчас эта заболеваемость ещё ниже.