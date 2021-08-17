Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России управляемой
Москва, 17 августа, 2021, 16:21 — ИА Регнум. Больше остальных от коронавируса пострадали государства, в которых либо не было систем противодействия, либо таковые были уничтожены. Об этом в ходе стратегической сессии «Санитарный щит страны. Борьба с новыми вызовами» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«На сегодняшний день очевидно, что больше всего пострадали страны, где систем противодействия, санитарно-эпидемиологических служб и не было вовсе, они были уничтожены в свое время, когда казалось, что вакцины против известных инфекций и антибиотики позволяют нам справиться с любой инфекционной угрозой. Однако же нет. И на сегодняшний день мы видим, что ситуация [с коронавирусом] в Российской Федерации более стабильна, более понятна и более управляема», — сказала Попова.
По её словам, система предупреждения и реагирования на инфекционные угрозы, существующая на территории России, за время пандемии коронавируса продемонстрировала себя в качестве одной из лучших во всём мире.
Попова также подчеркнула, что в России ещё до пандемии коронавируса люди болели брюшным тифом более чем в три раза реже, чем в ЕС, и сейчас эта заболеваемость ещё ниже.