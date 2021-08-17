Вашингтон, 17 августа, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Военная авиация США способна вывозить из аэропорта Кабула от пяти до девяти тыс. человек ежедневно, заявил 17 августа пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби телеканалу CNN.

Эвакуация. Афганистан. США

По его словам, такое количество людей можно эвакуировать только силами военной авиации.

«Мы полагаем, что только военной авиацией можем вывозить от 5 тыс. до 9 тыс. человек в день», — заявил Кирби.

При этом он заявил, что авиарейсы зависят от метеоусловий и ситуации в сфере безопасности.

«Это только военная часть. Мы хотим, чтобы гражданская часть аэропорта также оставалась открытой, чтобы коммерческие рейсы могли и садиться, и вылетать», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, международный аэропорт Кабула объявил о приостановке всех авиарейсов.