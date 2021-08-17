Баку, 17 августа, 2021, 15:59 — ИА Регнум. В Азербайджане медики за последние сутки выявили 3322 случая заражения коронавирусом по результатам проведения 15 007 тестов. Об этом 17 августа сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией.

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За время пандемии в республике выявили 373 175 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 340 174 человек, в том числе 847 — за последние сутки. На лечении в больницах находятся 27 813 носителей коронавируса.

Всего в стране скончались 5188 пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 18 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 1851 выявленном случае заражения коронавирусом за последние сутки в результате 9 695 тестов. Выздоровевшими медики признали 402 человека. Скончались 17 пациентов с диагнозом COVID-19.

Стоит отметить, что в Азербайджане с 16 августа введён запрет на оказание социальных услуги тем, у кого нет ковид-паспортов. Это касается и обращений через электронные площадки.