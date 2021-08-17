Вашингтон, 17 августа, 2021, 17:05 — ИА Регнум. Американская актриса Скарлетт Йоханссон присоединилась к касту нового фильма Уэса Андерсона. Об этом 17 августа пишет издание Peopletalk.

Paul Bird Скарлетт Йоханссон

По данным СМИ, в проекте также сыграют актёры Билл Мюррей, Том Хэнкс, Марго Робби и Эдриан Броуди. Название и сюжет фильма пока остаются в секрете.

Ранее Скарлетт Йоханссон подала в суд на компанию Disney. Причиной иска стал единовременный выход фильма «Чёрная вдова» в кинотеатрах и на платформе Disney Plus, что, по мнению актрисы, лишило её процентов с кассовых сборов.