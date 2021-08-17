Ростов-на-Дону, 17 августа, 2021, 15:50 — ИА Регнум. В Ростовской области, несмотря на увеличение коечного фонда, загрузка инфекционных госпиталей остаётся высокой. Об этом в ходе регионального оперштаба 17 августа сообщил министр здравоохранения Дона Юрий Кобзев.

Дарья Драй ИА REGNUM Койки

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В настоящее время коечный фонд расширен с 3 957 до 4 494 мест. Всего на Дону развёрнуто 30 ковидных госпиталей. Лечение в стационарах получает 4 171 пациент, то есть загрузка коек превышает 85%. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких (инвазивным и неинвазивным) подключены 400 человек.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области в связи с ростом числа госпитализаций ковид-пациентов был увеличен коечный фонд. Количество подготовленных для больных COVID-19 мест в третью волну эпидемии стало рекордным.