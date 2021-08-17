Сеул, , 15:55 — REGNUM МИД Южной Кореи заявил протест представителям Японии в связи притязаниями на острова Токто в Японском море, которые в настоящее время контролируются вооружёнными силами Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на пресс-службу южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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Согласно опубликованным данным, глава департамента Азиатско-Тихоокеанского региона МИД Южной Кореи Ли Сан Нёль вручил ноту протеста представителю посольства Японии в Южной Корее Наоки Кумагай, а советник-посланник посольства Южной Кореи в Токио Ким Ён Гиль вручил аналогичный документ заместителю генерального директора департамента Азии и Океании МИД Японии Тайсуке Мибэ.

В МИД Южной Кореи ещё раз подчеркнули, что острова Токто являются территорией Южной Кореи, как исторически и географически, так и в соответствии с международным правом.

Известно, что 16 августа министерство обороны Японии опубликовало на своём официальном сайте «Белую книгу по обороне для детей», в которой острова Токто были обозначены как часть японской территории.