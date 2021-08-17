Москва, 17 августа, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Пятая российская вакцина от COVID-19 находится «на подходе». Об этом в ходе круглого стола «Санитарный щит страны — безопасность для граждан» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области Анна Попова

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»

"В Российской Федерации <…> четыре российских вакцины зарегистрированы, на подходе пятая вакцина. Эта ситуация блокирует распространение вируса», — сказала Попова.

На сегодняшний день в России зарегистрированы вакцины от COVID-19 «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и однокомпонентная «Спутник Лайт».