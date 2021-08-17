Москва, 17 августа, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Неиспользуемая земля, принадлежащая Минобороны РФ и находящаяся в Емельяновском районе Красноярского края, передана в собственность региона. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Mil.ru Сергей Шойгу

«В соответствии с поручением Сергея Шойгу по результатам рабочей поездки в Красноярский край профильными подразделениями военного ведомства был проработан вопрос о перспективах использования земель в Емельяновском районе Красноярского края в интересах обороны. По результатам проведенного анализа земельный участок рядом с селом Совхоз Сибиряк признан не имеющим перспектив для дальнейшего использования в интересах военного ведомства», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что ранее с просьбой о передаче земли в собственность региона к министру обратились рабочие завода «Красмаш».