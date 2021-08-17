Сеул, 17 августа, 2021, 15:27 — ИА Регнум. На американских военных базах, расположенных на территории Южной Кореи, продолжают выявлять случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

Huanqiu.com Объединенные силы ВС США и Южной Кореи

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По их словам, с 10 по 16 августа коронавирус был выявлен у 14 человек, включая американских военнослужащих, членов их семей, а также южнокорейских сотрудников военных баз.

В настоящее время все заражённые изолированы и переведены в медицинские учреждения.

Общее число подтверждённых случаев на американских базах, расположенных в Южной Корее, увеличилось до 1241.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1373 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 226 854.

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