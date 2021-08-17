Серов, Свердловская область, 17 августа, 2021, 15:36 — ИА Регнум. Серовская епархия РПЦ (Свердловская область) выставила на площади у Преображенского кафедрального собора более 1 тыс. пар детской обуви в знак протеста против абортов. Об этом сообщили в пресс-службе епархии.

Серовская епархия РПЦ Акция против абортов в Серове (Свердловская область)

По мнению организаторов акции, обувь символизирует количество детей, которые так и не появились на свет — их матери совершили аборт. «Цель акции — наглядно показать размер демографической катастрофы», — сказал настоятель собора Симеон Шестаков.

Обувь пожертвовали жители Серова, вскоре её передадут малообеспеченным семьям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в РПЦ призвали поэтапно выводить аборты из системы ОМС.