Москва, 17 августа, 2021, 15:23 — ИА Регнум. По состоянию на 1 июля 2021 года доля задолженности по кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) в общей сумме задолженности по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей стала максимальной за два года. Об этом сообщается в специальном статистическом бюллетене на сайте Центрального банка (ЦБ) России.

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Так, 1 июля доля МСП в общей задолженности юрлиц и ИП в России составила 17,5%. За год этот показатель вырос на 2,8%.

«Это является максимальным значением за два последних года», — сказано в документе.