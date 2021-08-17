Москва, 17 августа, 2021, 15:08 — ИА Регнум. Актер Константин Хабенский сообщил, что его благотворительный фонд помог 23 людям благодаря средствам, вырученным от продажи работ министра обороны России и президента Русского географического общества (РГО) Сергея Шойгу.

Марина Александрова, ИА REGNUM Константин Хабенский

Картины и другие творческие работы Сергея Шойгу были проданы в середине мая на благотворительном аукционе «Творчество ради жизни», который прошел в штаб-квартире РГО в Москве, сообщает ТАСС.

По итогам аукциона в фонд Константина Хабенского направили 40 млн рублей.

«На сегодняшний день более 10 млн уже израсходованы на лечение и реабилитацию 23 детей и молодых взрослых», — сказал Константин Хабенский на брифинге в РГО.

По его словам, на том аукционе особый интерес у покупателей вызвал стол, изготовленный вручную из цельного массива дерева.

«Я бы сам, наверное, его приобрел, если бы смог переиграть игроков, но нет, он ушел к другим людям», — добавил он.

Артист отметил, что часть средств направили на адресную помощь: одному ребенку оплатили протонную лучевую терапию, двум детям приобрели шунтирующие системы, 12 подопечных фонда получили лекарства, а еще восемь смогли пройти курс системной психофизической реабилитации.

Константин Хабенский добавил, что оставшуюся часть средств фонд также направит на приобретение лекарств и оплату высокотехнологичного лечения.

«Я уполномочен от нашего фонда сказать спасибо и выразить большую благодарность Сергею Кужугетовичу за то, что он решил выставить лоты на благотворительном аукционе. Здесь же дело не в том, какой пост занимает человек, здесь дело в том, что он участвует», — отметил Константин Хабенский.

Благодаря средствам, вырученным на аукционе Русского географического общества, удалось помочь 23 больным детям и подросткам.

Например, в Великом Новгороде для трехлетнего мальчика с диагнозом «Шунтозависимая гидроцефалия» приобретен шунт, который выводит спинномозговую жидкость из головного мозга в брюшную полость, где она поглощается телом. Это снижает давление и уменьшает отек в головном мозге. Для контроля состояния пациента проводятся плановые МРТ. После проведения каждого MРТ настройки давления шунта сбиваются и его приходится перепрограммировать. В госучреждения поставляют только самые простые нерегулируемые шунты (это повторная операция после каждого прохождения МРТ).

Двенадцатилетнему мальчику их Ставропольского края с диагнозом «Медуллобластома четвертого желудочка» оплачен курс системной психо-физической диагностики и реабилитации (3 недельный интенсивный курс физической реабилитации с включением Войто-терапии, PNF, логопеда, психолога под контролем врача физической и реабилитационной медицины и невролога.

Шестнадцатилетняя девушка из Московской области в результате благотворительной акции получила важнейший пятинедельный курс системной психо-физической диагностики и реабилитации для коррекции поздних физических нарушений с включением Войто-терапии, PNF, логопеда, психолога под контролем врача физической и реабилитационной медицины и невролога.

Для десятилетней девочки из Иркутской области приобретены препараты для проведения четырех блоков химиотерапии в мае, июне и июле 2021 г. Препарат был рекомендован специалистами — нейроонкологами. Сейчас девочка проходит лечение в КГБУЗ «Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства».

Четырехлетний мальчик из Краснодарского края благодаря усилиям Фонда Константина Хабенского получил возможность продолжить лечение по диагнозу «Субэпендимальные гигантоклеточные астроцитомы боковых желудочков головного мозга как проявление туберозного склероза» (болезнь Бурневилля). Это редкое генетическоое заболевание, которое проявляется у одного из шести тысяч новорожденных. Оно сопровождается формированием множественных опухолевых процессов в различных органах. Приём диспергируемыех таблеток для лечения по жизненным показаниям ведётся на дому. Ранее малыш получал препарат по месту жительства по ОМС, однако с весны 2021 года произошли перебои с поставкой, последняя упаковка препарата была получена в марте 2021 года. В связи с тем, что препарат предназначен для непрерывного приёма, он был закуплен Фондом Константина Хабенского и предоставлен семье мальчика.

Для девятилетней девочки из Твери по рекомендациям лечащих врачей был приобретен препарат для проведения одного цикла химиотерапии в мае и июне 2021 года. Девочка проходит лечение в НПЦ специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого в Москве.

Девятилетний мальчик из села Табуны Алтайского края, с диагнозом «Первично-множественная пилоидная астроцитома» благодаря Фонду Константина Хабенского, получил препараты, необходимые для проведения химиотерапии в июне 2021 года. Сейчас мальчик находится дома, в перерывах между курсами химиотерапии.