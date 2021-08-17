Москва, 17 августа, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Сегодня, 17 августа, по состоянию на 14:20 по мск, котировки нефти марки Brent снижаются на 0,75%, отступая до $68,99 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Как и предполагалось, 16 августа к закрытия торгов котировки нефти отыграли большую часть дневных потерь. Попытки игры на понижение с целью пробить уровень поддержки $68,50 за баррель сегодня возобновились, однако оптимизма у медведей уже значительно меньше.

Снижение переработки нефти в Китае, после внимательного рассмотрения, оказалось вызвано не ростом заболеваемости коронавирусом, а техническими факторами, в Индии потребление нефтепродуктов вернулось на уровни 2019 года.

Европейский ВВП во втором квартале прибавил по сравнению со вторым кварталом прошлого года 13,6%, что свидетельствует о продолжении восстановительного роста.

Да, уровень заболеваемости новым штаммом в США, Китае и Европе продолжает расти, однако это не столь существенно сказывается на экономической активности, как годом ранее.

Отработаны методы противодействия, появились новые лекарства, выросла доля переболевших и вакцинированных. Наконец, сократилась численность тех групп населения, которые были наиболее уязвимы — пожилых и страдающих тяжелыми заболеваниями.

В то же время высокий сезон потребления нефтепродуктов — автомобильных поездок и полетов в отпуска, в северном полушарии подходит к концу, что угрожает нефти снижением потребления.

На этом фоне страны ОПЕК+ собираются сдержанно наращивать добычу, особенно с учетом планов увеличения поставок американскими сланцевиками.

Устойчивость поддержки $68,50 рано или поздно должна развернуть настроения трейдеров на рост», — считает эксперт.

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