Сеул, 17 августа, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Депутат Национального собрания (парламента) Южной Кореи от крупнейшей оппозиционной партии «Сила народа» Хон Чжун Пхё официально заявил о своём намерении принять участие в президентских выборах 2022 года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление депутата.

Флаг Южной Кореи

Данное заявление он сделал 17 августа в ходе пресс-конференции.

Депутат, проигравший действующему президенту Мун Чжэ Ину на выборах 2017 года, пообещал «исправить курс страны, идущей в неправильном направлении». Он также подверг администрацию нынешнего главы государства критике за «популистские» программы социального обеспечения, которые поспособствовали образованию огромного государственного долга.

Хон Чжун Пхё заявил, что является наиболее подготовленным и надёжным кандидатом в президенты.