Москва, 17 августа, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Сегодня, 17 августа, по состоянию на 14:00 по мск доллар на Московской бирже дорожает 0,28%, торгуясь на отметке 73,44 рубля. Евро тяжелеет на 0,2%, поднимаясь до 86,4 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

(сс) Michael Marcovici Деньги

«Характерно, что приблизительно на тех же уровнях пребывали курсы основных валют и накануне в середине дня, после чего рубль к закрытию отыграл большую часть потерь. Идей в рубле по-прежнему нет.

В то время как отечественный рынок акций обновляет исторические максимумы по индексу Мосбиржи, неопределенность относительно дальнейших перспектив российской валюты сохраняется.

В США придумали новый способ ограничить импорт по ряду важных для заокеанских производителей позиций.

На фоне разбирательства вокруг поставок минеральных удобрений поднят вопрос о том, чтобы лишить российскую экономику статуса рыночной, что позволит ввести дополнительные заградительные пошлины для продукции российских металлургов и химической промышленности.

В целом американский рынок для отечественных компаний не является критически важным, но сам по себе сигнал о том, что наращивание санкционных ограничений может возобновиться, нервирует часть трейдеров.

Негативное влияние на курс рубля оказывает и ситуация с нефтью, которую вновь пытаются продавливать вниз.

Сегодня выйдут данные по розничным продажам в США, которые ожидаются довольно слабыми, что может внушить надежду на сохранение мягкой политики ФРС. Это поддержит сырьевые рынки и российскую валюту», — считает эксперт.

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