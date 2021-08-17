Ростов-на-Дону, 17 августа, 2021, 14:34 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки привились от коронавируса 21 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 17 августа.

Минобороны России Вакцина от коронавируса

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В настоящее время участниками прививочной кампании стали 1 млн 316,59 тыс. человек (+ 12 422 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 31,55 тыс. человек (+ 21 096 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области привить от COVID-19 изначально планировалось более 2 млн человек — 60% взрослого населения. Однако главный санитарный врач Дона Евгений Ковалёв выступил за пересмотр плана по вакцинации в сторону наращивания. Так, до 1 ноября в регионе необходимо привить не менее 80% взрослого населения.