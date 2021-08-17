Анкара, 17 августа, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Спикер Национального собрания (парламента) Южной Кореи Пак Бён Сок, находящийся с визитом в Турции, встретился 16 августа с президентом страны Реджопом Тайипом Эрдоганом, с которым обсудил пути расширения сотрудничества в сфере инфраструктуры и обороны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

Согласно опубликованным данным, спикер парламента Южной Кореи обсудил с турецким лидером возможность участия южнокорейских компаний в инфраструктурных проектах Турции. Он также выразил глубочайшие соболезнования правительству и жителям страны в связи с жертвами от природных пожаров.

Представители также обсудили ситуацию в Афганистане, включая недавнее нападение на аэропорт в Кабуле.

Известно, что перед встречей с главой государства Пак Бён Сок посетил Турецкое государственное кладбище.