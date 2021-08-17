Джакарта, 17 августа, 2021, 14:29 — ИА Регнум. По данным правительства Индонезии, количество людей, прошедших полную вакцинацию против коронавируса, достигло 29 159 049 человек, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Кроме того, первую дозу вакцины против коронавируса сделали 54 982 550 жителей Индонезии.

Всего полную вакцинацию против коронавируса прошли 1 494 252 медиков, 16 374 386 государственных служащих, 1 849 254 учителей.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным правительства Индонезии, в стране за сутки выявили 20 741 случай заражения SARS-CoV-2.