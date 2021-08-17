Москва, 17 августа, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Регионы России, в которых заболеваемость COVID-19 пошла на спад, должны организовать отправку мобильных медкомплексов в отдаленные сельские территории для вакцинации местного населения. Об этом в ходе селекторного совещания с регионами заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Минздрав России Михаил Мурашко

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«Регионы, где заболеваемость COVID-19 пошла на спад, должны направить все мобильные медицинские комплексы в отдаленные сельские территории, а также в места расположения дачных участков для проведения вакцинации от коронавируса и диспансеризации граждан из групп риска», — сказал Мурашко.

По его словам, оказывать помощь медикам в информировании граждан, маршрутизации, оформлении документов будут волонтеры.