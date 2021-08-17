Санкт-Петербург, 17 августа, 2021, 14:19 — ИА Регнум. За последние сутки в Ленинградской области выявили 230 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что на два случая меньше, чем в предыдущие 24 часа. Об этом 17 августа сообщили в региональном оперштабе.

Https://vk.com/minuscovid_lo Динамика новых случаев коронавируса в Ленобласти

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В целом в регионе медленно снижается суточное число новых случаев инфицирования, однако динамика этого процесса отстаёт от того, что наблюдается в соседнем Санкт-Петербурге. В то же время уровень заболеваемости в Ленобласти в несколько раз ниже того, что есть в Петербурге, даже с учетом меньшей численности населения.

Наибольшее число новых случаев выявлено в городах Кириши (20), Всеволожск (16) и Гатчина (8).

Всего за время пандемии в Ленобласти выявлено 60 072 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 48 669 человек, в том числе 92 выписаны за последние сутки. Скончались 2362 человека, в том числе 14 смертей были констатированы за минувшие сутки.

Напомним, 16 августа власти региона смягчили ряд коронавирусных ограничений с учетом осеннего сезона ярмарок и предстоящего Дня знаний.