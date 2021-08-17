Ростов-на-Дону, 17 августа, 2021, 14:14 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки подтверждено 28 случаев смерти от COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 17 августа.

Коронавирус

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 22 женщины в возрасте от 54 до 85 лет и шестеро мужчин в возрасте от 61 года до 86 лет. Все ковид-пациенты имели ряд хронических заболеваний.

С начала пандемии в Ростовской области жертвами коронавируса стали 5 606 человек.