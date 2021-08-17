Москва, 17 августа, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Неудачная попытка получить доступ к московской электронной медкарте с территории Крыма может быть связана с некорректными адресами провайдера, которые система защиты не отнесла к российским, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента транспорта в ответе на редакционный запрос.

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Ранее у жителей Москвы возникли проблемы с доступом к электронной медкарте ребёнка во время посещения Крыма. При этом в оповещении уточнялось, что доступ к услуге разрешён только с территории РФ.

Редакция ИА REGNUM направила официальный запрос главе департамента информационных технологий Москвы с просьбой прокомментировать ситуацию и ответить на вопрос, по какой причине закрыт доступ к электронным медицинским картам с территории Крыма.

«Доступ к электронной медицинской карте на портале мэра по требованиям информационной безопасности ограничивается с адресов, которые, по данным средств защиты портала, не относятся к адресам провайдеров РФ. Таким образом, пользователи, использующие те или иные способы анонимного доступа к порталу (прокси сервера, tor-сети и тому подобные), не могут получить доступ к электронной медкарте. В случае если существуют сомнения в корректности блокировки, служба технической поддержки портала проведет проверку по обращению гражданина. В обращении необходимо обязательно указать IP-адрес, с которого предпринимается попытка доступа к электронной медицинской карте», — говорится в ответе департамента.

При этом в пресс-службе Минцифры РФ корреспонденту ИА REGNUM уточнили, что данный вопрос находится в компетенции департамента информационных технологий Москвы.

Подробнее о ситуации, в которой оказались жители Москвы, приехавшие в Крым, читайте в материале «Кто не признаёт Крым российским? Москва или Россия?»