Ростов-на-Дону, 17 августа, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Ещё 484 жителя Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 17 августа. Это на три случая заражения меньше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 55 муниципальных образованиях Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (202). Почти 14% заразившихся — люди старше 66 лет, около 15% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 117 620 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 102 906 носителей инфекции.