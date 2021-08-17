Москва, 17 августа, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не сможет получить доступ к хранящимся в США активам Центробанка Афганистана. В принципе, не очень понятно, зачем талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) международные резервы, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США в Афганистане

«Они, как известно, отрицают банковский процент, а резервы обычно вложены в депозиты и облигации. Они уже запретили своим декретом процентные доходы.

С другой стороны, если речь идет о крупной сумме, то талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), как это не раз бывало в истории, могут временно забыть о принципах шариата.

Интересно другое — может ли повториться история аналогичная ливийской? Как известно, доступ к финансам Каддафи был заморожен в 2011 году по решению Совета Безопасности ООН.

На тот момент в банках BNP Paribas Fortis, ING, KBC, Euroclear Bank оказались более 14 млрд евро. Однако, по непонятным причинам, решение СБ ООН не распространялось на начисляемые проценты.

За восемь лет эта сумма увеличилась на 3−5 млрд евро, и именно эти доходы оказались выведены неизвестными.

С точки зрения глобальной экономики Афганистан — это «чёрная дыра», риски инвестиций запредельны.

Страна обречена на десятилетия нищеты и полную отсталость. Невидимая рука рынка, как известно, не всегда ласкова, но всегда справедлива», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не сможет заполучить доступ к хранящимся в США активам Центробанка Афганистана. По данным Международного валютного фонда (МВФ), валовые резервы ЦБ Афганистана на конец апреля составляли $9,4 млрд.

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