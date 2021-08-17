Магас, 17 августа, 2021, 13:55 — ИА Регнум. В Ингушетии за прошедшие сутки установлен антирекорд последних месяцев по показателю прироста числа новых выявленных случаев заражения коронавирусом. Всего было зафиксировано 79 новых пациентов, сообщили 17 августа в федеральном оперативном штабе. Последний раз такое количество больных было выявлено в регионе в январе 2021 года.

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При этом за те же сутки в республике установлено максимальное число выписанных в связи с выздоровлением — 171 человек. Общее число жителей Ингушетии, ставших носителями коронавируса, достигло 18 661 человека, выздоровели из них 17 143 пациента.

Не удалось спасти врачам за прошедшие сутки трех жителей республики. Число случаев летального исхода выросло, таким образом, до 259.