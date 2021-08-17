Екатеринбург, 17 августа, 2021, 13:57 — ИА Регнум. В Свердловской области зарегистрированы новые 522 носителя вируса SARS-CoV-2, сообщили в оперштабе региона.

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16 августа в регионе зафиксировали на семь ковид-пациентов больше (529), и это был новый суточный «рекорд». Всего подтверждён 116 281 случай заражения коронавирусом.

115 новых носителей вируса проживают в Екатеринбурге, остальные 407 — на других территориях.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе снизилось число мобильных пунктов вакцинации от коронавируса.