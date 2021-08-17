Индонезийский флаг установили на дне моря
Джакарта, 17 августа, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Дайверы отметили 76-ю годовщину Дня независимости Индонезии, установив индонезийский флаг на морском дне вблизи провинции Горонтало, сообщает Antara.
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Флаг Индонезии
Церемония проходила в море на глубине 8−10 метров.
Индонезия отмечает День независимости страны 17 августа.
Как сообщало ИА REGNUM, истребители F-16, принадлежащих ВВС Индонезии, оживили празднование 76-й годовщины Дня независимости Индонезии.