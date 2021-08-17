Москва, 17 августа, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Первая торговая сессия недели выдалась для нефти не самой удачной. Баррель нефти марки Brent 16 августа опустился в цене на 0,88%, закрывшись на показателе в $70,05 доллара за бочку, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Niagara Нефть

«К опасениям инвесторов по поводу распространения нового штамма коронавируса «Дельта» в Азии добавились еще несколько сильных факторов давления на котировки нефти — война в Афганистане, стихийные бедствия в Китае и слабые статистические данные из этого же государства.

Китайская экономика уже ощущает на себе последствия распространения нового штамма. Объемы промышленного производства и розничных продаж оказались значительно слабее ожиданий рынка, что моментально отразилось на котировках нефти — Китай является основным потребителем топлива.

Также в напряжении китайские порты держат тайфуны, бушующие недалеко от основных торговых площадок юго-восточной части страны.

Резкое падение нефти днем до $68,50 за баррель сменилось ростом до $70 на росте потребления в Индии и позитивных комментариях аналитиков крупнейших американских инвестиционных банков относительно дальнейшего роста спроса.

Предполагаемый коридор движения цен на нефть на сегодняшний день — $69,00−70,50 за баррель Brent», — предполагает эксперт.

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