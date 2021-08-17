Новосибирск, 17 августа, 2021, 13:36 — ИА Регнум. В Новосибирскую область сегодня, 17 августа, поступило более 60 тысяч доз однокомпонентой вакцины против COVID-19. Партия вакцины «Спутник лайт» в количестве 61 212 доз уже доставлена на склад «Новосибоблфарма». Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Belzdrav.ru Вакцинация от коронавируса

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Уточняется, что в ближайшее время вакцины получат все медицинские организации региона, где работают пункты вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции, в зависимости от количества прикрепленного населения.

Отметим, что всего область получила уже 794 585 доз препаратов для вакцинопрофилактики COVID-19. По данным на сегодня, 17 августа, однократно вакцинировано 640 913 жителей региона, завершили курс вакцинации 562 617 человек.