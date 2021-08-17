Москва, 17 августа, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Торги 16 августа проходили в размеренном и спокойном ключе для рубля. Котировки не смогли пробить зону 73,30 руб. и в итоге завершили день практически без изменений, продолжив удерживаться над уровнем 73 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

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«Сегодня, 17 августа, пара доллар/рубль открылась на максимумах с 13 августа, нацелившись на тестирование области 73,40 руб., пробой которой расчистит дорогу к 73,50 руб.

Доллар уже не испытывает на себе давления, которое наблюдалось в конце минувшей недели. Более того, валюта восстанавливается против большинства конкурентов, хотя и неуверенно.

На этом фоне позиции рубля выглядят весьма устойчиво, особенно учитывая дешевеющую нефть, которая несет потери четвертый день подряд.

С начала торгов в Европе нефть марки Brent слегка сократила внутридневные потери, но остается под давлением опасений переизбытка предложения и охлаждения спроса на фоне пандемии. Иными словами, на данном этапе российская валюта во многом игнорирует как долларовый, так и нефтяной фактор.

До конца дня волатильность в паре может повыситься в свете грядущих событий. Розничные продажи США способны оказать влияние на общее поведение доллара, который рискует упасть в случае выхода слабых показателей, как это было 13 августа после удручающего отчета по потребительскому доверию.

Более того, не исключено, что в ходе сегодняшнего выступления глава ФРС Джером Пауэлл охладит ожидания рынков относительно более раннего начала ужесточения политики, что также сыграет против USD. При таком сценарии пара доллар/рубль рискует вернуться к отметке 73 рубля», — считает эксперт.

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