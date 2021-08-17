Москва, 17 августа, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Чаще всего зарплату неофициально или «в конвертах» платят в сфере строительства и торговли (по 16%), разнорабочим (14%), работникам малого бизнеса (9%) и трудящимся в сфере услуг (8%), свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли в конверте, серая зарплата, коррупция

Не приемлют выплату некоторыми работодателями неофициальных зарплат 46% опрошенных (64% среди граждан старше 60 лет). С пониманием относятся к тому 45% (58−59% среди молодёжи, 53% среди работающих граждан).

При этом участники опроса, считают, что ответственность за то, что в России часть работников получает зарплату «в конвертах», в первую очередь лежит на государстве (32%), работодателях (25%) и налоговой системе (14%).

Телефонный опрос проведен 5 августа 2021 года среди1600 граждан старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, опыт получения зарплаты «в конверте» имеют 34% работающих жителей России (43−49% молодёжи и 44% жителей Москвы и Санкт-Петербурга).

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