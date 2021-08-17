Олбани, США, 17 августа, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Американский певец и пианист Рэй Чарльз, пик славы которого пришелся на 1950-е года, будет включен в Зал славы кантри-музыки. Об этом сообщает аккаунт Зала славы в инстаграме.

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Торжественная церемония включения американского музыканта состоится в 2022 году. Рэй Чарльз известен своим вкладом в развитие соул и ритм-н-блюз-музыки в послевоенное время, а также устранением граней для чернокожих музыкантов на американской сцене.

https://www.instagram.com/p/CSo-cHdj-kB/

Его альбома 1962 года «Modern Sounds in Country and Western Music», состоящий из двух частей, является одним из самых продаваемых в жанре кантри.