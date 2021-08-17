Ростов-на-Дону, 17 августа, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Сотрудники скорой медицинской помощи работают на пределе своих возможностей. На это обратил внимание сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко, отметив возросшую нагрузку на медиков.

Kuzdrav.ru Скорая помощь

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«Скорая медицинская помощь отрабатывает в сутки до 1700 вызовов, выполняется порядка 200−250 госпитализаций пациентов с пневмониями и коронавирусом», — написал глава администрации Ростова-на-Дону в Instagram.

ИА REGNUM сообщало, что пандемия начала проверять систему здравоохранения Ростова-на-Дону на прочность в 2020 году. Бригады скорой медицинской помощи не справлялись с количеством вызовов, пациентам долго приходилось ожидать приезда врачей. Количество вызовов увеличилось минимум в 1,5 раза.